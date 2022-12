[Séminaire Eat and Think] La place de la critique en Sciences de Gestion IGR-IAE Rennes Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

[Séminaire Eat and Think] La place de la critique en Sciences de Gestion
Mardi 10 janvier 2023, 12h30
IGR-IAE Rennes

Salle du Conseil, IGR-IAE de Rennes, et via Zoom

Présentation de Ann Cunliffe, Professeur à la FGV-EAESP, Brésil et Olivier Germain, Professeur à l’UQAM IGR-IAE Rennes 11 rue Jean Macé 35700 Rennes Quartiers Centre Rennes 35708 Ille-et-Vilaine Bretagne 12h30 – 14h: Conférence

Ann Cunliffe, Professeur à la FGV-EAESP, Brésil et Olivier Germain, Professeur à l’UQAM nous présenterons leurs travaux de recherche autour du thème : La place de la critique en Sciences de Gestion.

14h00 – 15h00: Café gourmand

