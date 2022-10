Journées MACCA 2023 IGR-IAE Rennes, 5 janvier 2023, Rennes.

Journées MACCA 2023 5 et 6 janvier 2023 IGR-IAE Rennes

Sens, non-sens et contresens de l'enseignement du management : Comment former des managers davantage incarnés et plus soucieux de l'éthique

Cinquièmes journées de pratique et de recherche du groupe thématique « Méthodes et Approches Créatives et Critiques de l’Apprentissage et de la formation au Management ».

Thématique : Sens, non-sens et contresens de l’enseignement du management : Comment former des managers davantage incarnés et plus soucieux de l’éthique.

L’enseignement du management reste majoritairement instrumental. Il apparaît de plus en plus difficile d’introduire des enseignements critiques dans les business schools. Le contexte institutionnel a considérablement évolué depuis le début du XXIème siècle en réduisant les marges de manœuvre des enseignants critiques (Perriton & Reynold, 2018). Une issue à cette impasse consiste à immiscer des enseignements critiques dans les espaces limités encore disponibles. Par exemple, Sambrook et Willmott (2014) proposent de créer des enseignements critiques en travaillant de manière progressive là où c’est possible. Dans cette approche, les cours visant à développer la réflexivité des étudiants sont mieux acceptés par les directions de programmes qu’une remise en cause frontale des présupposés managériaux.

Historiquement, l’enseignement de la gestion avait négligé la prise en compte du corps et des émotions. Le management peut être analysé comme un processus de désincarnation jusqu’à la fin du XXème siècle (Dale & Burrell, 2000). L’entrée dans le XXIème siècle marque le « tournant de l’incarnation » (embodied turn) (Hassard, Holliday & Willmott, 2000) notamment avec les travaux sur la réflexivité et la vulnérabilité. Sous l’effet de différents mouvements inscrits dans la postmodernité – pratiques psycho-corporelles (Liogier, 2012), évolution des théories du genre (Butler, 2006), émergence de nouvelles conceptions théoriques féministes (Froidevaux-Metterie, 2021) et éco-féministes (Burgart-Goutal, 2020) – des approches moins rationnelles des processus organisationnels, tenant compte des phénomènes émotionnels (Fineman, 1993, 2008), se sont développées. Elles ont conduit à se questionner sur un nouveau rapport au corps, sous l’impulsion notamment de Rosalyn Diprose (2002). Ce rapport au corps constitue une voie essentielle de la relation éthique incarnée 2 (Fotaki et Harding, 2018 ; Mandalaki et Fotaki, 2020) puisqu’il joue un rôle majeur dans l’action entrepreneuriale (Poldner et al., 2019), sociale et politique (Mandalaki et Fotaki, 2020).

Dans ce contexte institutionnel en pleine mutation, se réalise un virage vers un enseignement davantage incarné. Les modalités pédagogiques que peuvent mobiliser les enseignants sont, elles aussi concernées, tant par les questionnements précédemment évoqués que par les changements technologiques et environnementaux de ces dernières années. Différentes propositions s’ouvrent actuellement dans les établissements ‘enseignement supérieur pour répondre à ces évolutions. Au cours de ces journées MACCA, nous aimerions plus particulièrement tourner notre attention vers ces approches davantage incarnées de l’enseignement du management, vers celles qui s’ouvrent à la spiritualité ou bien encore celles qui envisagent les enjeux éthiques liés à l’évolution de la planète dans toutes ses dimensions.

Trois grands axes de questionnement sont proposés : la réflexivité, la vulnérabilité et les modalités pédagogiques.

