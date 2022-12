[Séminaire Eat and Think] Point d’étape : brainstorming sur la transition IGR-IAE Rennes Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

[Séminaire Eat and Think] Point d’étape : brainstorming sur la transition IGR-IAE Rennes, 13 décembre 2022, Rennes. [Séminaire Eat and Think] Point d’étape : brainstorming sur la transition Mardi 13 décembre, 12h30 IGR-IAE Rennes

Salle du Conseil, IGR-IAE de Rennes, et via Zoom

Nous vous proposons de faire ensemble un brainstorming sur les questions de transition et la manière dont nous, chercheurs en management à l’IGR, pouvons nous les approprier. IGR-IAE Rennes 11 rue Jean Macé 35700 Rennes Quartiers Centre Rennes 35708 Ille-et-Vilaine Bretagne 12h30 – 14h: Conférence Nous vous proposons de faire ensemble un brainstorming sur les questions de transition et la manière dont nous, chercheurs en management à l’IGR, pouvons nous les approprier. Il s’agira de faire un état des lieux sur : 1. Les recherches actuellement menées

2. Les recherches qui nous paraissent opportunes pour l’avenir

3. Les freins et/ou difficultés rencontrés ou à prévoir A l’issue de cet état des lieux, peut-être arriverons nous à lister des propositions prioritaires. Nous espérons vous y voir nombreux et nous réjouissons des échanges à venir. 14h00 – 15h00: Goûter de Noël

