Soutenance de thèse de Monsieur Junwei YU IGR-IAE Rennes, 6 décembre 2022, Rennes.

Soutenance de thèse de Monsieur Junwei YU Mardi 6 décembre, 14h30 IGR-IAE Rennes

Salle du conseil

» Implied motion but real effect: how implied motion influences consumers’ attention, evaluation, and purchase-related behavior »

IGR-IAE Rennes 11 rue Jean Macé 35700 Rennes Quartiers Centre Rennes 35708 Ille-et-Vilaine Bretagne

Monsieur Junwei YU – Pôle Comportements, Incertitudes, Responsabilités du CREM

Thème de recherche : » Implied motion but real effect: how implied motion influences consumers’ attention, evaluation, and purchase-related behavior «

Sous la direction conjointe d’Olivier Droulers et de Sophie Lacoste-Badie

Composition du jury :

John B. FORD, Professeur des Universités, Old Dominion University, Norfolk-Etats Unis

Jean-François LEMOINE, Professeur des Universités, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Paris-France

Jan SCHOORMANS, Professeur des Universités, Delft University of Technology, Delft-Pays-Bas

Gilles LAURENT, Professeur des Universités, ESSEC Business School, Cergy-Pontoise-France

Emna CHERIF, Maîtresse de Conférences, IAE Clermont Auvergne School of Management, Clermont-Ferrand-France

Sophie LACOSTE-BADIE, Professeur des Universités, IAE Lille University School of Management, Lille-France

Olivier DROULERS, Professeur des Universités, IGR-IAE Rennes, Rennes-France

La soutenance est ouverte au public.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-06T14:30:00+01:00

2022-12-06T17:00:00+01:00

CREM – LG