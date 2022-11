Soutenance de thèse de Monsieur Komlavi Elom GBETCHI IGR-IAE Rennes Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

« Le rôle de la micro-franchise dans l’accompagnement de l’entrepreneuriat féminin dans le secteur énergétique en Afrique » IGR-IAE Rennes 11 rue Jean Macé 35700 Rennes Quartiers Centre Rennes 35708 Ille-et-Vilaine Bretagne Monsieur Komlavi Elom GBETCHI – Pôle Organisations, Réseaux, Numérique du CREM Thème de recherche : « Le rôle de la micro-franchise dans l’accompagnement de l’entrepreneuriat féminin dans le secteur énergétique en Afrique » Sous la direction de Rozenn Perrigot Composition du jury : CLIQUET Gérard, Professeur émérite, Université Rennes 1, Rennes, France

DIALLO Mbaye Fall, Professeur des Universités, Université Lille, Lille, France

FADAIRO Muriel, Professeur des Universités, Université Savoie Mont Blanc, Annecy, France

PERRIGOT Rozenn, Professeur des Universités, Université Rennes 1, Rennes, France

TIXIER Julie, Maître de conférences, Université Gustave Eiffel, Marne-La-Vallée, France La soutenance est ouverte au public.

