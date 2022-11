Soutenance de thèse de Madame Najlae BENDOU IGR-IAE Rennes, 5 décembre 2022, Rennes.

Salle du conseil

» Three essays on Stock Market Integration in Emerging Markets »

IGR-IAE Rennes 11 rue Jean Macé 35700 Rennes Quartiers Centre Rennes 35708 Ille-et-Vilaine Bretagne

Madame Najlae BENDOU – Pôle Comportements, Incertitudes, Responsabilités du CREM

Sous la direction conjointe de Jean-Jacques Lilti et de Khalid El Badraoui

Composition du jury :

MZALI Bouchra, Professeur, UQAM, Canada

BEN HAMAD Salah, Professeur, FSEG (Université de Tunis), Tunisie

ELBADRAOUI Khalid, Professeur, ENCG (Université d’Agadir), Maroc

LILTI Jean-Jacques, Professeur, Université de Rennes 1, France

La soutenance est ouverte au public.



