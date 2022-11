[Séminaire Eat and Think] Formation / initiation à l’analyse qualitative comparée IGR-IAE Rennes Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Présentation de Pascal PAILLE, Neoma Business School IGR-IAE Rennes 11 rue Jean Macé 35700 Rennes Quartiers Centre Rennes 35708 Ille-et-Vilaine Bretagne L’utilisation de l’analyse qualitative comparée tend à se développer dans la recherche en gestion en se diffusant plus ou moins rapidement selon les disciplines. L’ACQ n’est ni une technique quantitative ni une technique qualitative, même si elle est reconnue pour tirer les avantages de l’une et de l’autre. L’ACQ est centrée sur les cas et non les variables. Le principe de raisonnement repose sur l’appartenance d’un cas à un ou plusieurs ensembles qui eux-mêmes regroupent d’autres cas qui partagent une ou plusieurs conditions pour qu’un résultat se produise ou pas. L’objectif de cette conférence est d’introduire l’ACQ en en présentant les principes clefs. Il s’agira également d’illustrer son application au travers des résultats d’une recherche en cours sur les configurations de pratiques de GRH dédiées à l’environnement conduisant à la performance environnementale.

