Présentation de Aurélien ARQUIER, Professeur HDR à ESCP Business School, co-Directeur de la Chaire ESCP en Economie Circulaire

Les limites planétaires et l'anthropocène interrogent de manière profonde les sciences de gestion (Nyberg & Wright 2022) et le rôle de la recherche en management face à ces enjeux (Jennings & Hoffmann, 2022). La présentation explorera l'impact des limites planétaires sur le management de l'innovation et son rapport au progrès. D'un côté, l'entrée dans un capitalisme de l'innovation intensive est l'une des manifestations marchandes de la « grande accélération », qui accentue les pressions humaines sur les écosystèmes. De l'autre, la capacité de l'innovation à répondre aux enjeux de l'anthropocène est, elle aussi, remise en question. En effet, l'anthropocène révèle de nouvelles propriétés des innovations dites « responsables » : boucles d'enthousiasme / déception, déplacement des enjeux, et besoin de légitimation de l'innovation. Nous explorerons alors trois axes -gouvernance politique, rôle de l'action publique et accès aux biens commun- afin de repenser le management de l'innovation dans ce nouveau cadre.

