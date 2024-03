IGORRR STAZMA LA CORDO Romans Sur Isere, mercredi 5 juin 2024.

Un projet énigmatique et jouissif qui démontre que les genres musicaux n’existent pas. Igorrr n’a aucun scrupule à sampler ou enregistrer les plus extrêmes formes de métal, en les acoquinant à la décadence de la musique baroque au sein de rythmiques jazz, techno,… Si vous aimez : Meshuggah, Mr Bungle et le baroque.

Tarif : 9.00 – 24.00 euros.

Début : 2024-06-05 à 20:30

LA CORDO 3 QUAI SAINTE CLAIRE 26100 Romans Sur Isere 26