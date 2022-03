IGORRR + OTTO VON SCIRACH + DRUMCORPS File7, 7 avril 2022, Magny-le-Hongre.

IGORRR + OTTO VON SCIRACH + DRUMCORPS

File7, le jeudi 7 avril à 20:00

IGORRR : Animé d’une faim quasi insatiable, Igorrr est un ogre poussant la question du genre musical dans ses ultimes retranchements. Dans son laboratoire à sons, Gautier Serre sample sans scrupule les formes les plus extrêmes du metal, en les acoquinant à la décadence de la musique baroque. Des guitares saturées s’invitent en trombe sur des airs de musette, des notes de clavecin mutent en puissants rythmes breakcore. Dans ce chaos savamment articulé, il désintègre aussi des sonorités jazz, techno ou country au beat repeater. Sorti sur le label américain Metal Blade Records, son dernier album « Spirituality And Distorsions » donne vie à un nouveau festin de glitchs astucieux et de riffs tentaculaires. Acrobatique, novateur, irrassasiable, Igorrr est une hydre sonore qui ne s’impose aucune limite. OTTO VON SCHIRACH : En quête du grand frisson électronique, OTTO VON SCHIRACH a commencé ses premières productions breakcore à la fin des années 90, fortement imprégnées de l’influence Miami Bass. Sa signature sur plusieurs labels cultes (MonkeyTown, Schematic, Ipeac) montre année après année toute l’étendue de ses qualités artistiques. Sans équivalents, ses lives enflammés et largement théâtralisés offrent un spectacle dantesque à tous les adeptes de kicks énervés et d’electro trash. Véritables happenings, ses prestations scéniques nous font plonger dans un monde peuplé d’extra-terrestres et de créatures venues tout droit du Triangle des Bermudes. DRUMCORPS : Créé et façonné aux States, Drumcorps est un projet qui explore l’univers vertigineux des technologies. Élevé dans la campagne du Massachusetts rural, Aaron Spectre expérimente et triture des ordinateurs dès son plus jeune âge. Passionné aussi par le hardcore et le metal en plein essor, il choisit d’emprunter sa propre voie en croisant sons analogiques et digitaux. Entre glitch, chiptune, drum&bass et punk, Drumcorps dissèque toutes les ondes sonores qui passent entre ses doigts.

Tarif plein : 15€ / Tarif réduit : 12€ / Tarif abonné.e : 10€

Jeudi 7 avril // 20h // Electro-Metal // Grande Salle

File7 4 rue des Labours 77700 Magny le Hongre Magny-le-Hongre Seine-et-Marne



