[http://www.ptrnet.ch](http://www.ptrnet.ch)t’annoncer le retour de la date Igorrr. Initialement prévue en décembre 2020 avec Déluge. Celle-ci est déplacée au 10 novembre 2021 Igorrr sera accompagné des ovnis Otto Von Schirach et Drumcorps. Une nouvelle billetterie est mise en place [ici](https://www.petzi.ch/fr/events/46119-ptr-usine-igorrr-otto-von-schirach-drumcorps-ptr-usine-geneve/?fbclid=IwAR1IJpYF7clNz5xc-YRvVWyrDKJNVkwZKm-QshFUxZkVsrfCI1mZFYj9EZM) ! Les anciens billets achetés ne sont plus valables. On t’invite à contacter ta billetterie pour te faire rembourser ! [ Igorrr ] Breakcore, Metal Extrême, Musique Baroque (FR) [Spotify](https://open.spotify.com/artist/2p2uE4i92Dn4DkThfoKIB9?fbclid=IwAR1L4Gw1kEHexoiM4Po3LBJ46bx9eDYb2kIkjOGBS_iqnAqgGAgI7Vgq_D8) | [Facebook](https://www.facebook.com/IgorrrBarrroque/?fbclid=IwAR079TgFFG6wLubpJSHCjQVxbXQvHcorbzvtG_TRhE0XS2CbfAhbMRnJRHU) | [Instagram](https://www.instagram.com/igorrr_music/?hl=fr&fbclid=IwAR1OVAz1bZbImgEPtw7Cez0zdbFMEquh7hNc9LkNihH2U0kCPqGOrWdP2r4) | [Youtube](https://www.youtube.com/watch?v=KNJ0B5uU1QQ) Igorrr a cette précieuse et rare faculté à démontrer à travers sa musique que les genres n’existent pas, sans produire un simple et vulgaire pot-pourri. Il n’a aucun scrupule à sampler ou enregistrer les plus extrêmes formes de metal, en les acoquinant à la décadence de la musique baroque au sein de rythmiques jazz, techno, country, détruites au beat repeater. Expérience unique en live, il a été invité sur bon nombre de festivals. [ Otto Von Schirach ] Avant Garde, Breakcore, Cuba Bass (USA) [Spotify](https://open.spotify.com/artist/5LNKJqTTwBurtQ79xMK8Ai?autoplay=true&fbclid=IwAR1RDUDwQWJCboag0946dFLRisoacrz9LY5jj9IcxLyST4RNGIuTjdlcxzc) | [Facebook](https://www.facebook.com/ottovonschirach/?fbclid=IwAR0XeLAty7owiYifTLXqjL87kPJe7yFxxgbTxGAPaWqgGdxNKCOQfg1eJoY) | [Instagram](https://www.instagram.com/ottovonschirach/?hl=fr&fbclid=IwAR1gpnqGmWm2kG4PNqH73WgE6Tmjiw-mKF_id3gCbRRmmYL3zsBQyAApB7s) | [Youtube](https://www.youtube.com/user/TRIANGLEEARTH) OTTO VON SCHIRACH a commencé avec des premières productions breakcore à la fin des années 90, fortement imprégnées de l’influence Miami Bass. Sa signature sur plusieurs labels cultes (MonkeyTown, Schematic, Ipeac) montre l’étendue de ses qualités artistiques. Ses lives enflammés et largement théâtralisés n’ont pas d’équivalent sur la scène électronique. Ses concerts sont un véritable happening, au-delà de toute étiquette, qui vous fait plonger dans un monde peuplé d’extra-terrestres et de créatures venues du Triangle des Bermudes. [ Drumcorps ] Electronic Hardcore Punk (USA) [Spotify](https://open.spotify.com/artist/6EjKG35nRHw9t8ypwDunOB?autoplay=true&fbclid=IwAR2ifrJPCcbqAsU5jz5m5ri42d7c3nPEzIdzhDuWr3p3xhz07hipakrYCb4) | [Facebook](https://www.facebook.com/drumcorps?fbclid=IwAR1N5pHE2peg0Da4ACagce3uCxIcW_f2x1TcAwy0cnrUIAeHGWwzki1gOmk) | [Instagram](https://www.instagram.com/drumcorps/?hl=fr&fbclid=IwAR1Bk_Nqjubh5GXxX5ZrPTXte1Pqad7a_pBNIEEbuvaMbE0sPYj0CxcaEBA) | [Youtube](https://www.youtube.com/watch?v=fkxGSZn88JQ&list=PL1WivY1raptuj7it_QgUPkBHb8QzQ01Kb&index=2) Drumcorps est le projet musical de breakcore métal de l’américain Aaron Specter. Son travail explore des thèmes liés à la technologie, les bouleversements sociétaux et l’humanité, en utilisant un hybride de processus analogiques et numériques. Drumcorps est la fusion des racines d’Aaron : De la guitare lourde mélangé à une large palette sonore électrique. En 2007, connu pour être un perfectionniste dans le milieu de la musique, il remporte le prix Autrichien “Prix Ars Electronica” pour son hyper-mélange de hardcore américain musique punk et électronique. ——- Billets Prélocs : 35.- | Membres : 25.- | Sur place : 38.- ATTENTION AUX ARNAQUES ! BILLETS EN VENTE CHEZ NOS PARTENAIRES UNIQUEMENT ——- Deviens Membre Des soirées gratuites ! Des concerts jusqu’à moitié prix ! Rejoins la membritude PTR pour seulement 50.- par année ! [ [Deviens Membre](https://ptrnet.ch/membritude/?fbclid=IwAR3B5Lt4988QcZv_AnwYhm49QeokNvlZsU9e0FBaxRlsPUpK4Dd_RmWQjZg) ] www.ptrnet.ch

