DÉFILÉ DE LA SAINT NICOLAS Igney, 9 décembre 2023, Igney.

Igney,Vosges

Venez assister nombreux au défilé de la Saint Nicolas : le départ du cortège aura lieu à 17h30 à la cité de la gare et arpentera les rues pour atteindre la Mairie vers 18h15.. Tout public

Samedi 2023-12-09 17:30:00 fin : 2023-12-09 18:15:00. 0 EUR.

Igney 88150 Vosges Grand Est



Come and join us for the Saint Nicolas parade: the procession will start at 5.30pm from the cité de la gare and will wind its way through the streets until it reaches the town hall at around 6.15pm.

Vengan todos al desfile de San Nicolás: la procesión comenzará a las 17.30 h en la cité de la gare y recorrerá las calles hasta llegar al Ayuntamiento hacia las 18.15 h.

Der Umzug beginnt um 17:30 Uhr in der Bahnhofsiedlung und führt durch die Straßen, bis er gegen 18:15 Uhr das Rathaus erreicht.

Mise à jour le 2023-11-11 par OT EPINAL ET SA REGION