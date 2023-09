Ignatius Atelier du Plateau Paris, 2 décembre 2023, Paris.

Le samedi 02 décembre 2023

de 20h00 à 00h00

.Public adolescents adultes. payant

Plein tarif : 14€

Tarif réduit : 11€ – de 25 ans, habitant du 19e, demandeur d’emploi, intermittent, + de 65 ans

Tarif super réduit : 8€ étudiant, bénéficiaire du RSA et Platofils (plus d’infos sur la page adhésion)

6€ pour les enfants de moins de 12 ans

Que faire quand des mesures arrivent en boucle sans prévenir et se jouent encore et encore à l’intérieur de notre tête ? Que faire quand ces örhwurm – vers d’oreilles – deviennent trop intrusifs, voire contagieux si l’on a la manie du lalala intempestif ?

L’altiste Maëlle Desbrosses s’entoure d’Éléonore Billy au nickelharpa et d’Armelle Doucet à l’accordéon pour les exorciser au travers d’un nouveau répertoire entre musique chambriste et électronique. Avec cette formation à laquelle se rajoute le fredonnement des voix, le trio Ignatius malmène, sublime et torture ces petites obsessions sonores, jusqu’en faire un lointain souvenir. Se côtoient alors crooners des années 50, rap, chansons gaéliques, métal et réminiscences des heures passées à écouter Nostalgie.

avec : Maëlle Desbrosses, alto, voix, compositions, Eléonore Billy, nickelharpa, voix, Armelle Doucet, accordéon, voix

Maëlle Desbrosses est accueillie en résidence pour la saison 23/24

Atelier du Plateau 5 rue du Plateau 75019 Paris

Contact : https://billetterie-atelierduplateau.mapado.com/event/277405-ignatius +33142412822 reservation@atelierduplateau.org https://www.facebook.com/latelierduplateau/ https://www.facebook.com/latelierduplateau/ https://atelierduplateau.org/infos-pratiques/

Maëlle Desbrosses