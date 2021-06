IGNACIO MARIA GOMEZ – Petit Bain Petit Bain, 19 juin 2021-19 juin 2021, Paris.

Chanteur enchanteur, Ignacio est surtout un voyageur, qui s’imprègne des cultures, des traditions et en fait une musique d’un style très personnel. Il rassemble le continent sud-américain avec le continent africain, et imagine la langue divine d’une nouvelle Pangée musicale. Au folklore, Ignacio préfère alors des mantras, profonds, hypnotiques, rythmiques, invitant ainsi le spectateur à voyager dans une méditation à voix haute. Ignacio décline sur un nouvel état de conscience musicale, décomplexée des structures traditionnelles des chansons, et dénudée de toute langue connue et pré-construite.

Sur scène en solo, duo ou trio, Ignacio développe son monde intérieur et présente son inspiration la plus pure. Un régal pour l’esprit et pour l’ouïe des plus avisés.

