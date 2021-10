Ignacio Maria Gomez Le Vigan Le Vigan, 7 novembre 2021, Le ViganLe Vigan.

Ignacio Maria Gomez Auditorium du Collège Lycée André Chamson Le Vigan Le Vigan

2021-11-07 – 2021-11-07

Le Vigan Gard Auditorium du Collège Lycée André Chamson Le Vigan Gard

Le Vigan

A 18h. Chanteur enchanteur, Ignacio est surtout un voyageur, qui s’imprègne des cultures, des traditions et en fait une musique d’un style très personnel. Il rassemble le continent sud-américain avec le continent africain, mêlant folklore, mantras profonds, hypnotiques, rythmiques, invitant ainsi le spectateur à voyager dans une méditation à voix haute.Ignacio décline sur un nouvel état de conscience musicale, décomplexée des structures traditionnelles des chansons, et dénudée de toute langue connue et pré-construite.Sur scène en solo, Ignacio développe son monde intérieur et présente son inspiration la plus pure. Un régal pour l’esprit et pour l’ouïe des plus avisées.Il a été repéré par des grands noms du Jazz et des Musiques du Monde qui ont participé à son premier album en novembre 2020 Vincent Ségal, Ballaké Sissoko, Loy Ehrlich du Hadouk Trio, Cynthia Abraham,.. Prévente/réservation: 04 67 81 66 00 Tarif plein: 12€ – Tarif réduit: 8€ – Gratuit <16 ans PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE service.accueil@le vigan.fr +33 4 67 81 66 00

Droits libres

Auditorium du Collège Lycée André Chamson Le Vigan Le Vigan

dernière mise à jour : 2021-10-21 par