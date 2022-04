IGNACIO MARIA GOMEZ à Paris (75) New Morning NEW MORNING Paris Catégorie d’évènement: Paris

Chanteur enchanteur venu d’Argentine, **Ignacio Maria Gomez** est surtout un voyageur, qui s’imprègne des cultures, des traditions et en fait une musique d’un style très personnel. Il rassemble le continent sud-américain avec le continent africain, et imagine la langue divine d’une nouvelle Pangée musicale. Au folklore, Ignacio préfère alors des mantras, profonds, hypnotiques, rythmiques, invitant ainsi le spectateur à voyager dans une méditation à voix haute. Ignacio décline sur un nouvel état de conscience musicale, décomplexée des structures traditionnelles des chansons, et dénudée de toute langue connue et pré-construite. Son premier album, _**Belesia**_, a été acclamé par la presse française et internationale. Ses concerts sont un pur régal pour l’esprit et pour l’ouïe des plus avisés **Ignacio Maria Gomez trio :** **Zé Luis Nascimento**, percussions **Guillaume Latil**, violoncelle **Ignacio Maria Gomez**, chant, guitare, balafon – * Un concert annoncé dans l’Agenda du **Collectif Musiques et Danses du Monde en Ile de France** –

20,90€

