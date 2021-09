IGNACE l’odéon, 26 mars 2022, Marseille.

« Tout le monde ne peut pas s’appeler Napoléon ! » Vincent Gilliéron saura d’ailleurs vous convaincre qu’Ignace est un petit nom charmant et, le temps d’une soirée, vous faire oublier Fernandel, créateur du rôle à Marseille en décembre 1935. Naïf mais malin, niais mais rusé, Ignace Boitaclou, caserné au 32e Chasseur à cheval, est appelé comme ordonnance du Colonel Durozier et madame, maîtresse de maison autoritaire mais sensible à la romance. Entre malice et gaucherie, le soldat prend part aux intrigues sentimentales du logis sur des airs de café-concert signés Roger Dumas. Un triomphe aux Variétés, plus d’une centaine de représentations à Paris et une adaptation cinématographique filmée par Pierre Colombier ont popularisé l’œuvre, qui entre enfin à l’Odéon. OPÉRETTE EN 3 ACTES Livret de Jean MANSE Création à Marseille, Théâtre des Variétés, le 30 octobre 1935 Première représentation au Théâtre de l’Odéon NOUVELLE PRODUCTION Direction musicale Christian et André MORNET Mise en scène Carole CLIN Colonelle Durozier Danièle DINANT Monique Agnès PAT’ Annette Marion PRÉÏTÉ Loulette Julie MORGANE Ignace Vincent GILLIÉRON Colonel Durozier Philippe FARGUES Serge de Montroc Alfred BIRONIEN Baron des Orfraies Jean-Claude CALON Capitaine Boisdelisle Jean-Luc ÉPITALON Le Gérant / Philibert Jean GOLTIER Orchestre de l’Odéon Chœur Phocéen

