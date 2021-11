IGIT – VilleneuVoix les concerts Villeneuve-sur-Lot, 11 décembre 2021, Villeneuve-sur-Lot.

IGIT – VilleneuVoix les concerts Centre culturel 23 Rue Étienne Marcel Villeneuve-sur-Lot

2021-12-11 20:30:00 – 2021-12-11 Centre culturel 23 Rue Étienne Marcel

Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

EUR 6 12 Révélé dans l’émission « The Voice », Igit, par son talent et son parcours, s’affranchit aujourd’hui de l’univers de la téléréalité pour s’inscrire pleinement dans l’histoire de la chanson française dans un univers onirique teinté de blues, de folk, de poésie… comme un ovni musical inclassable au charme et à l’élégance rares.

Tout public, durée 1h15.

+33 5 53 40 49 00

