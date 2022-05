IGIT-Concert pour L’UKRAINE Aiguillon Aiguillon Catégories d’évènement: 47190

Aiguillon 47190 Aiguillon Lot-et-Garonne EUR 10 En solidarité pour l’Ukraine, un concert du talentueux artiste IGIT aura lieu vendredi 10 juin 2022 à Aiguillon.

IGIT est un compositeur-interprète, finaliste de The Voice et Grand Prix SACEM 2021 entre autres récompenses pour son talent, il est l’auteur de la chanson “voilà” interprétée par Barbara Pravi qui a représenté la France l’an dernier à l’eurovision. En solidarité pour l’Ukraine, un concert du talentueux artiste IGIT aura lieu vendredi 10 juin 2022 à Aiguillon.

