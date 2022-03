Iggy Pop : Free Cité des Congrès, 13 mai 2022, Nantes.

2022-05-13 dans le grand auditorium

Horaire : 20:30

Gratuit : non 45 € à 95 € BILLETTERIES : – www.ospectacles.fr, www.francebillet.com, www.ticketmaster.fr, www.seetickets.com- Réservation PMR (Personne à Mobilité Réduite) : 02 40 48 97 30 dans le grand auditorium

Concert. FREE TOUR 2022.Faut-il encore présenter le parrain du punk américain, cette figure de l’underground new-yorkais, des déhanchés impossibles et auteur de titres aussi cultes que “I Wanna Be Your Dog” et “Lust For Life” ? À 74 ans, dont plus de 57 années de carrière, l’Iguane s’offre aujourd’hui la liberté sur la tournée de son 18e album solo aux accents de jazz expérimental. Sobre, apaisé, l’Américain délaisse ses danses du feu pour jouer en live son dernier album, dans un cadre intimiste proposant une proximité électrique avec le public.Le crooner sera accompagné par Leron Thomas, Sarah Lipstate et les musiciens français Florian Pellissier, Tibo Brandalise, Kenny Ruby et Greg Fauque, lors d’une série de concerts assis en salle, pour un instant de liberté décomplexé.

Cité des Congrès adresse1} Centre-ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/