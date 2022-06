Igé se voit en peinture Igé Igé Catégories d’évènement: Igé

2022-07-03

Igé, hameau de Domange
Saône-et-Loire
Les peintres dans la rue dans le hameau de Domange.

Concours de peintres toutes techniques, amateurs.

