Le vendredi 01 avril 2022

de 19h30 à 22h00

Le vendredi 29 avril 2022

de 19h30 à 22h00

Le vendredi 22 avril 2022

de 19h30 à 22h00

Le vendredi 15 avril 2022

de 19h30 à 22h00

Le vendredi 08 avril 2022

de 19h30 à 22h00

. gratuit Contes gratuits les 1er, 8, 15 et 22 avril 2022 Concert payant le 29 avril 2022 Iftars payants Réservation au 06 29 94 61 33

À l’occasion du Ramadan 2022, temps fort des cultures musulmanes, l’ICI organise chaque vendredi de ce mois sacré une soirée chaleureuse ouverte à tous autour d’un conte et d’un repas, l’iftar, suivant la traditionnelle rupture du jeûne. Le conte est gratuit et la réservation de l’iftar se fait auprès du restaurant la Table ouverte.

Soirées proposées dans le cadre des Iftars de l’ICI

L’iftar est le repas pris chaque soir par les musulmans au coucher du soleil pendant le mois de ramadan. L’ICI organise à cette occasion des soirées chaleureuses, en proposant des contes avant la rupture du jeûne. Le public peut ensuite partager l’iftar dans le restaurant de l’ICI, pour vivre ou découvrir ce moment fort des cultures d’islam.

Vendredi 1er avril à 19h30 : Conte par Halima Hamdane

Au Maroc les rêves se partagent, se racontent et s’interprètent : qui veut en écouter prononce la formule « khir ouslam » qui signifie : « que ton rêve soit bienfaisant ». Halima Hamdane invite le spectateur à la suivre dans cet univers onirique, avec poésie, force et musicalité.

Réservation conte : https://www.institut-cultures-islam.org/agenda/la-ronde-des-reves/

Réservation dîner iftar : 06 29 94 61 33

Vendredi 8 avril à 19h30 : Conte par Yasmina Louaïl

À Alger pendant les nuits du ramadan, des femmes se réunissent pour jouer à la Bouqala, un rituel de poésie orale présageant de l’avenir. Yasmina Louaïl s’en inspire et invite le public à la rejoindre sur scène pour lire des contes traditionnels et des poèmes d’auteurs maghrébins contemporains d’expression française. Dans une ambiance intime et conviviale, ces lectures invitent à la rencontre et au partage, avec douceur, humour et sagesse.

Réservation conte : https://www.institut-cultures-islam.org/agenda/la-bouqala/

Réservation dîner iftar : 06 29 94 61 33

Vendredi 15 avril à 19h30 : Conte par Layla Darwiche

Entre gravité et légèreté, Layla Darwiche voyage dans le monde des contes traditionnels palestiniens et libanais, de rencontres en aventures avec des personnages qui tissent la toile de leur destin. Avec malice et ingéniosité, dans l’ambiance des souks baigné des effluves de cardamome, la conteuse aborde les valeurs liées à la confiance, les relations amoureuses ou l’amitié.

Réservation conte :https://www.institut-cultures-islam.org/agenda/le-voyage-de-messaouda/

Réservation dîner iftar : 06 29 94 61 33

Vendredi 22 avril à 19h30 : Conte par Fatou Ba et Yuko Oshima

En adaptant librement le recueil « Petit Bodiel et autres histoires » d’Amadou Hampaté Bâ, Fatou Ba met en scène des petits contes traditionnels du Mali et d’ailleurs, traitant de l’éducation et du thème de la quête initiatique. Ces récits mêlant personnages humains et animaux, sont accompagnés de musiques, danses et chant et agrémentés de petites recettes pour voyager, rire, réfléchir et tenter de mieux vivre ensemble.

Réservation conte : https://www.institut-cultures-islam.org/agenda/hommage-a-amadou-hampate-ba/

Réservation dîner iftar : 06 29 94 61 33

Vendredi 29 avril à 19h30 : Concert Les couleurs de l’âme au 360 Paris Music Factory, Iftar à 21h15

À l’occasion de la Nuit du destin, l’ICI et la Maison des Cultures du Monde invitent le chanteur Abdelkader Ghayt pour une création musicale en hommage à l’héritage des zaouias, cercles soufis présents de l’Egypte au Maroc, en passant par la Tunisie. Au son du qanun et du riq, les voix puissantes et mélodieuses du chanteur spirituel et de ses choristes évoquent l’amour et le pardon. Avec modernité et élégance, cette soirée met à l’honneur un patrimoine millénaire issus des poèmes des grands poètes soufis andalous, marocains et égyptiens.

Réservation concert : https://www.institut-cultures-islam.org/agenda/les-couleurs-de-lame/

Réservation dîner iftar : 06 29 94 61 33

Chaque vendredi à 20h45 : iftar à la Table Ouverte. Réservation 06 29 94 61 33

Le restaurant La Table Ouverte propose toute l’année une cuisine aux influences méditerranéennes dans un cadre chaleureux. Un repas traditionnel est préparé spécialement pour les iftars de l’ICI par Rachid Arar et son équipe. Réservation obligatoire sur place ou par téléphone au 06 29 94 61 33.

Institut des Cultures d’Islam 19, rue Léon 75018 Paris

Institut des Cultures d'Islam 19, rue Léon 75018 Paris

Contact : 01 53 09 99 84

