Journée portes ouvertes IFSI IFAS IFAP Paris Saint Joseph Paris Catégorie d’Évènement: Paris Journée portes ouvertes IFSI IFAS IFAP Paris Saint Joseph Paris, 2 juillet 2024, Paris. Journée portes ouvertes Mardi 2 juillet 2024, 17h00 IFSI IFAS IFAP Paris Saint Joseph Entrée libre Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-02T17:00:00+02:00 – 2024-07-02T20:30:00+02:00

Fin : 2024-07-02T17:00:00+02:00 – 2024-07-02T20:30:00+02:00 Visiter, s’informer, échanger avec des pairs

Les réponses à toutes vos questions d’ordre administratif, pédagogique, de vie étudiante…

Une conférence animée par l’équipe de direction complète ce dispositif. Thèmes abordés : sélection (formation continue, parcoursup, IFAS, IFAP), déroulement des études (stages, cours, université), les aspects financiers de prise en charge des frais de formation, mobilité internationale, débouchés, spécialisation…) IFSI IFAS IFAP Paris Saint Joseph 96 rue Didot 75014 Paris 75014 Quartier de Plaisance Île-de-France Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Code postal 75014 Lieu IFSI IFAS IFAP Paris Saint Joseph Adresse 96 rue Didot 75014 Ville Paris Lieu Ville IFSI IFAS IFAP Paris Saint Joseph Paris Latitude 48.827419 Longitude 2.314518 latitude longitude 48.827419;2.314518

IFSI IFAS IFAP Paris Saint Joseph Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/