Les Journées Portes Ouvertes IFSI-IFAS de versailles Versailles, 10 janvier 2024

Début : 2024-01-10T17:30:00+01:00 – 2024-01-10T20:00:00+01:00

Début : 2024-01-10T17:30:00+01:00 – 2024-01-10T20:00:00+01:00

Fin : 2024-01-27T09:00:00+01:00 – 2024-01-27T13:00:00+01:00

Dans ces journées, nous allons vous présenter la formation IDE, notre équipe pédagogique ainsi que nos locaux.

IFSI-IFAS de versailles
25 boulevard saint antoine
78000 Versailles

