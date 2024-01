Journée Portes Ouvertes l’IFSI Franco-Britannique au CNIT 3 La Défense IFSI FRANCO-BRITANNIQUE Puteaux, dimanche 3 mars 2024.

Journée Portes Ouvertes l’IFSI Franco-Britannique au CNIT 3 La Défense Journée portes ouvertes à l’IFSI Franco-Britannique samedi 3 février 2024 de 10h00 à 16h00 Dimanche 3 mars, 10h00 IFSI FRANCO-BRITANNIQUE

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-03T10:00:00+01:00 – 2024-03-03T16:00:00+01:00

Fin : 2024-03-03T10:00:00+01:00 – 2024-03-03T16:00:00+01:00

Toute l’équipe et tous les étudiants de L’IFS Ivous attendent avec impatience pour vous presenter toutes nos formations , la vie à L’IFSI et vous faire participer à de petits ateliers .Nous vous ferons visiter les locaux et répondrons à toutes vos questions et vos besoins pour vous aider dans votre choix de projet professionnel. Venez nombreux pour partager un moment convivial.

IFSI FRANCO-BRITANNIQUE 92800 PUTEAUX Puteaux 92800 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « contact@ifsi-ihfb92.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 41 45 66 00 »}]