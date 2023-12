PORTE OUVERTE IFSI FOCH 11 RUE GUILLAUME LENOIR 92150 SURESNES Suresnes Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Suresnes PORTE OUVERTE IFSI FOCH 11 RUE GUILLAUME LENOIR 92150 SURESNES Suresnes, 13 janvier 2024, Suresnes. PORTE OUVERTE Samedi 13 janvier 2024, 06h00 IFSI FOCH 11 RUE GUILLAUME LENOIR 92150 SURESNES ENTREE LIBRE Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-13T06:00:00+01:00 – 2024-01-13T06:30:00+01:00

Fin : 2024-01-13T06:00:00+01:00 – 2024-01-13T06:30:00+01:00 IFSI FOCH 11 RUE GUILLAUME LENOIR 92150 SURESNES 11 RUE GUILLAUME LENOIR Suresnes 92150 Quartier Mont-Valérien Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 46 25 21 82 »}] Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Suresnes Autres Code postal 92150 Lieu IFSI FOCH 11 RUE GUILLAUME LENOIR 92150 SURESNES Adresse 11 RUE GUILLAUME LENOIR Ville Suresnes Departement Hauts-de-Seine Lieu Ville IFSI FOCH 11 RUE GUILLAUME LENOIR 92150 SURESNES Suresnes Latitude 48.871054 Longitude 2.220411 latitude longitude 48.871054;2.220411

IFSI FOCH 11 RUE GUILLAUME LENOIR 92150 SURESNES Suresnes Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/suresnes/