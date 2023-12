Journée porte ouverte IFSI BDSO Site sainte Geneviev des BOIS Sainte-Geneviève-des-Bois, 3 février 2024, Sainte-Geneviève-des-Bois.

Journée porte ouverte Samedi 3 février 2024, 10h00 IFSI BDSO Site sainte Geneviev des BOIS

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-03T10:00:00+01:00 – 2024-02-03T16:30:00+01:00

Fin : 2024-02-03T10:00:00+01:00 – 2024-02-03T16:30:00+01:00

Nous proposons deux journées portes ouvertes pour présenter l’offre de foramtion en soins infirmiers avec des ateliers de Serious game, salle de simulation, présentation des lieux, présence d’étudiants pour répondre aussi à leur question et présence de cadre formateur pour expliquer les attendus et le contenu de la formation. Présence également de la direction de ressources humaines de notre établissemnt support Etablissement Barthélemy Durand.

IFSI BDSO Site sainte Geneviev des BOIS 2 ROUTE DE LONGPONT 91700 SAINTE GENEVIEVE DES BOIS Sainte-Geneviève-des-Bois 91700 Essonne Île-de-France