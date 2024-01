Journée porte ouverte IFSI BDSO Site sainte Geneviev des BOIS Sainte-Geneviève-des-Bois, 31 janvier 2024, Sainte-Geneviève-des-Bois.

Journée porte ouverte Mercredi 31 janvier 2024, 13h30 IFSI BDSO Site sainte Geneviev des BOIS entrée libre

2024-01-31T13:30:00+01:00 – 2024-01-31T17:00:00+01:00

Fin : 2024-01-31T13:30:00+01:00 – 2024-01-31T17:00:00+01:00

Nous propossons deux journées porte ouvertes afin de présenter la foramtion en soins infirmiers avec des ateliers: Serious game, Salle de simulation, présentation des locaux, présence de cadres formateurs et d’étudiants

IFSI BDSO Site sainte Geneviev des BOIS 2 ROUTE DE LONGPONT 91700 SAINTE GENEVIEVE DES BOIS Sainte-Geneviève-des-Bois 91700 Essonne Île-de-France