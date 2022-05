Exposition de dinosaures prés de Caen Gymnase milliat Ifs Catégories d’évènement: Calvados

Ifs

Exposition de dinosaures prés de Caen Gymnase milliat, 21 mai 2022 10:00, Ifs. 21 – 29 mai Sur place Billetterie sur place sans réservation 0624753895 Exposition de dinosaures Pour la première fois dans le Calvados a isf A travers un parcours intérieur partez à l’aventure avec toute la famille à la découverte du monde extraordinaire des dinosaures et faites un bond de plus de 65 millions d’années dans le temps.

Découvrez de nombreuses animations avec des rencontres avec des dinosaures plus vrais que nature, une expérience de réalité virtuelle unique

et un parcours encore plus immersif avec une projections vidéo.

Laissez-vous impressionner par les rugissements du brachiosaure ou du célèbre Tyrannosaure Venez découvrir – Une vingtaine de dinosaures présents dont certains robotisés

– Animations

– Projection sur grand écran.

– Fouille archéologique

– Casque de réalité virtuel

– Cadeaux souvenir Adresse

A IFS

gymnase Alice MILLIAT

14123 isf ?JOUR D OUVERTURE : Samedi 21 mai 2022

dimanche 22 mai 2022

Mercredi 25 mai 2022

Jeudi 26 mai Ascension

Samedi 28 mai 2022

Dimanche 29 mai 2022 ? INFO HORAIRES

De 10h a 18h30

non-stop Pas de réservation billet à retirer sur place uniquement Côté pratique :

​Tarifs : 8€/ enfant de 3 à 12

10€a partir de 13 ans ? Mode de règlement chèque ou espèce Renseignements :

contact.dinosaures@gmail.com

Renseignements au

[06 99 86 78 98](tel:06 99 86 78 98)

Détails Heure : 10:00 - 18:30
Lieu Gymnase milliat Adresse Gymnase milliat ifs Ville Ifs

