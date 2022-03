Ifriqiyya Electrique Marseille 5e Arrondissement, 16 mars 2022, Marseille 5e Arrondissement.

Ifriqiyya Electrique est un groupe/collectif en presque majorité féminin et rigoureusement féministe. Plus qu'un concert, c'est le véritable rituel adorciste de Sidi Marzûq pratiqué par la communauté de la Banga qui est représenté. Une musique recomposée, une cérémonie transcendantale et post-industrielle.



“Et si l’avenir, c’était la transe ? Comme une réponse au vertige kafkaïen de nos sociétés connectées…Pas question donc, ici, d’édulcorer le soufisme du projet ou d’en faire un vernis un tant soit peu pittoresque : la transe, la vraie, est au cœur de l’expérience Ifriqiyya Electrique, comme un écho millénaire à l’origine sacrée de tous les arts premiers…forceps aux incantations traditionnelles, une hypnose violente qui témoigne avec force de cette fièvre collective… ” FIP

Ifriqiyya Electrique est un groupe/collectif en presque majorité féminin et rigoureusement féministe. Une musique recomposée, une cérémonie transcendantale et post-industrielle.

