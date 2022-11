JOURNEE PORTES OUVERTS CROIX SAINT SIMON À MONTREUIL IFPS CROIX SAINT SIMON Montreuil Catégories d’évènement: Montreuil

JOURNEE PORTES OUVERTS CROIX SAINT SIMON À MONTREUIL 1 et 2 décembre IFPS CROIX SAINT SIMON L'IFPS de la Croix Saint-Simon prépare ses prochaines rentrées aux formations suivantes IFPS CROIX SAINT SIMON 81-83 rue Michelet 93100 MONTREUIL Bobillot Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis Île-de-France JOURNÉES PORTES-OUVERTES IFPS DE LA CROIX SAINT SIMON – MONTREUIL L'IFPS de la Croix Saint-Simon prépare ses prochaines rentrées aux formations suivantes : Soins Infirmiers,

Aide-soignant,

Auxiliaire de Puériculture

Accompagnant Educatif et Social. A cette occasion, nous proposons des Journées Portes-ouvertes. Elle se dérouleront le jeudi 1er décembre 2022 et le vendredi 2 décembre 2022 de 17h à 19h. 81-83 rue Michelet 93100 MONTREUIL

2022-12-01T17:00:00+01:00

2022-12-02T19:00:00+01:00

