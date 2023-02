Concours créatif IFPA Bourg-en-Bresse Catégories d’Évènement: Ain

Bourg-en-Bresse

Concours créatif IFPA, 30 janvier 2023, Bourg-en-Bresse. Concours créatif 30 janvier – 13 mars IFPA

Concours entre les groupes de formation de l’IFPA de l’Ain. Chaque formateur inscrit son groupe.

Dis-moi Dix mots IFPA 24 Bd Jules Ferry 01000 Bourg en Bresse Les Vennes Bourg-en-Bresse 01000 Ain Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « http://www.dismoidixmots.fr »}] Du 30 janvier au 13 mars, l’IFPA propose un concours créatif dans lequel les participants sont invités à créer une œuvre collaborative. Chaque groupe cherche la signification des dix mots proposés pour le concours « Dis moi dix mots 2023 » (www.dismoidixmots.fr) et les exprime à sa manière : visuelle, sonore ou écrite.

