Niort IFP Atlantique à Niort Deux-Sèvres, Niort IFP Atlantique vous propose des formations certifiantes dans les métiers du sanitaire et social. IFP Atlantique à Niort Niort Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Niort

IFP Atlantique vous propose des formations certifiantes dans les métiers du sanitaire et social. IFP Atlantique à Niort, 3 septembre 2021-3 septembre 2021, Niort. IFP Atlantique vous propose des formations certifiantes dans les métiers du sanitaire et social.

le vendredi 3 septembre à IFP Atlantique à Niort

**Spécialiste des métiers d’aide à la personne depuis 20 ans**, IFP Atlantique est en mesure de vous proposer la formation qui vous convient. Notre offre de formation s’étend sur des diplômes vous permettant de travailler auprès de divers publics (enfants, personnes âgées, personnes handicapées), au sein de d’établissements collectifs ou de structures d’aide à domicile. Nous vous proposons des formations certifiantes : • DEAES – Diplôme d’Etat Accompagnant Educatif et Social • MCAD – Mention Complémentaire d’Aide à Domicile • TP ADVF – Titre Professionnel d’Assistant De Vie aux Familles • CAP AEPE – Accompagnant Educatif Petite Enfance • Titres de branches du particulier employeur : ADVD – EF.

Entrée sur inscription afin de respecter notre contexte sanitaire – Conseils gratuits.

Devenir professionnel dans l’aide à la personne nécessite un temps de formation. IFP Atlantique vous propose des formations en alternance, et vous accompagne sur les modalités d’inscription. IFP Atlantique à Niort 4, Rue Joseph Cugnot – 79000 NIORT Niort Clou-Bouchet Deux-Sèvres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-03T13:30:00 2021-09-03T14:00:00;2021-09-03T14:00:00 2021-09-03T14:30:00;2021-09-03T14:30:00 2021-09-03T15:00:00;2021-09-03T15:00:00 2021-09-03T15:30:00;2021-09-03T15:30:00 2021-09-03T16:00:00;2021-09-03T16:00:00 2021-09-03T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Niort Étiquettes évènement : Autres Lieu IFP Atlantique à Niort Adresse 4, Rue Joseph Cugnot - 79000 NIORT Ville Niort lieuville IFP Atlantique à Niort Niort