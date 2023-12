JPO IFMK Assas Paris Catégorie d’Évènement: Paris JPO IFMK Assas Paris, 20 janvier 2024, Paris. JPO Samedi 20 janvier 2024, 10h30 IFMK Assas Sur inscription Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-20T10:30:00+01:00 – 2024-01-20T14:00:00+01:00

Fin : 2024-01-20T10:30:00+01:00 – 2024-01-20T14:00:00+01:00 Présentation par les 3 directeurs d’institutde formation des métier puis des études et démonstration pratiques dans nos locaux avec des étudiants et des films.

Présentation de la formation en apprentiage. IFMK Assas 4-6 Villa Thoréton, 75015 Paris Paris 75015 Quartier de Javel Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.ecoledassas.com/inscription-journee-portes-ouvertes/ »}] Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Code postal 75015 Lieu IFMK Assas Adresse 4-6 Villa Thoréton, 75015 Paris Ville Paris Lieu Ville IFMK Assas Paris Latitude 48.837458 Longitude 2.284998 latitude longitude 48.837458;2.284998

IFMK Assas Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/