Ifig et Nanda LE TROADEC, 26 novembre 2021, Cavan.

Depuis les années 70, Ifig et Nanda LE TROADEC sont des acteurs incontournables de la chanson traditionnelle dans le Trégor. Collecteurs infatigables, ils ont su sauvegarder la richesse du patrimoine oral et le faire perdurer jusqu’à nous. Le centre Culturel breton de Lannion leur consacre enfin un CD « Lost ar big » ! En effet, nos deux chanteurs se sont fait discrets jusqu’à présent préférant mettre en lumière les porteurs de tradition. Ifig avait, en 2005, sorti ses carnets de route aux éditions Dastum Bro-Dreger regroupant ainsi une bonne partie du répertoire qu’ils avaient collecté. Le concert qui leur est consacré ce vendredi 26 novembre à la salle des fêtes de Cavan sera à leur image. Ils vous proposent de vous conter les portraits des chanteurs, des chanteuses rencontrés de-ci de-là dans les communes du Trégor, évoquer leur souvenir tout en illustrant de chansons apprises directement au coin de la table. Connus également pour animer les festoù-noz de Bretagne et de Navarre, ils ont préféré enregistrer a cappella, en solo ou en duo, des gwerzioù (complaintes dramatiques) et des sonioù (chansons d’amour ou satiriques) car c’est un répertoire qu’il est plus rare d’entendre. Un moment rare à venir savourer.

