Exposition Sarah Lück, Entre ici et là L’aparté, lieu d’art contemporain, 21 octobre 2019 13:30, Iffendic. 21 – 28 octobre 2019 Sur place Entre libre Le travail de Sarah Lück, c’est d’abord une rencontre entre divers matériaux et une réelle audace dans la manière de créer des formes nouvelles. Sarah Lück aborde l’art comme une rencontre de possibilités. Construire y devient un jeu de compositions. Un jeu avec des matériaux, leurs apparences et l’espace dans lequel ils s’inscrivent. A L’aparté, il s’agit d’assemblages qui prennent principalement deux formes : sculptures et collages. Les sculptures de Sarah Lück s’insèrent dans un processus dans lequel chaque recherche de forme en engendre une autre. L’artiste se laisse guider par les matières mêmes qu’elle utilise, par les résonances et contrastes qui surgissent de leurs associations. C’est à partir d’un stock de matériaux de construction et d’éléments naturels, qu’elle invente les formes au moment même de la fabrication. Pour ses collages, l’artiste procède aussi par assemblages, juxtapositions, superpositions. Les éléments qui les composent semblent avoir été récupérés sur un chantier ou dans un atelier. Les résidus de peintures de couleurs vives, la poussière, les herbes sèches ont été balayées puis prélevées. Tout cela est maintenu et pressé entre deux plaques transparentes, à la manière des préparations pour microscope. Le travail de Sarah Lück, c’est d’abord une rencontre entre divers matériaux et une réelle audace dans la manière de créer des formes nouvelles, de jouer avec le bon goût, de s’arrêter avant que tout devienne lisse. L’aparté, lieu d’art contemporain Lac de Trémelin, Iffendic 35750 Iffendic Ille-et-Vilaine lundi 21 octobre 2019 – 13h30 à 17h30

Heure : 13:30 - 17:30

