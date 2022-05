Exposition Dorian Cohen, nous danserons un jour ensemble L’aparté, lieu d’art contemporain Iffendic Catégories d’évènement: Iffendic

Ille-et-Vilaine

Exposition Dorian Cohen, nous danserons un jour ensemble L’aparté, lieu d’art contemporain, 31 janvier 2020 18:30, Iffendic. 31 janvier – 27 mars 2020 Sur place Entrée libre 02 99 09 77 29 A L’aparté, Dorian Cohen présente une série de peintures dans lesquelles les arbres semblent nous inviter à danser. L’arbre tant représenté en peinture, devient acteur de ses tableaux. En résidence du 18 novembre 2019 au 31 janvier 2020 Exposition du 31 janvier au 27 mars 2020 Du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30 Vernissage le vendredi 31 janvier à 18h30 Dorian Cohen s’intéresse, par le biais d’une peinture figurative réaliste, à ces lieux publics banals, ces urbanités, ces architectures, ces jardins, là où le beau n’est pas une évidence là où ni même le laid n’est flagrant. Il s’attache à révéler ces espaces contemporains à travers l’anachronisme d’une image peinte de tradition classique. A L’aparté, Dorian Cohen présente nous danserons un jour ensemble, une série de peintures inédites dans lesquelles les arbres semblent nous inviter à danser. Comment redonner de l’humanité aux arbres ? Et si les arbres dansaient ? Rêverie ou justesse du regard ? L’arbre tant représenté en peinture, cet être majestueux et vulnérable à la fois, devient acteur de ses tableaux. En observant les arbres de Dorian Cohen, nous pouvons prendre conscience des capacités, tel que l’affirme le botaniste Francis Hallé*, des arbres à communiquer entre eux. Leur courbure et leur échange nous incitent à nous allier, êtres humains, à cette communion. * Plaidoyer pour l’arbre, Ed. Actes Sud, 2005. Exposition organisée dans le cadre du PAZAP’ART Paysages de Montfort Communauté programmé du 22 janvier au 28 mars 2020. L’aparté, lieu d’art contemporain Lac de Trémelin, Iffendic 35750 Iffendic Ille-et-Vilaine vendredi 31 janvier 2020 – 18h30 à 21h00

lundi 3 février 2020 – 13h30 à 17h30

mardi 4 février 2020 – 13h30 à 17h30

mercredi 5 février 2020 – 13h30 à 17h30

jeudi 6 février 2020 – 13h30 à 17h30

vendredi 7 février 2020 – 13h30 à 17h30

lundi 10 février 2020 – 13h30 à 17h30

mardi 11 février 2020 – 13h30 à 17h30

mercredi 12 février 2020 – 13h30 à 17h30

jeudi 13 février 2020 – 13h30 à 17h30

vendredi 14 février 2020 – 13h30 à 17h30

lundi 17 février 2020 – 13h30 à 17h30

mardi 18 février 2020 – 13h30 à 17h30

mercredi 19 février 2020 – 13h30 à 17h30

jeudi 20 février 2020 – 13h30 à 17h30

vendredi 21 février 2020 – 13h30 à 17h30

lundi 24 février 2020 – 13h30 à 17h30

mardi 25 février 2020 – 13h30 à 17h30

mercredi 26 février 2020 – 13h30 à 17h30

jeudi 27 février 2020 – 13h30 à 17h30

vendredi 28 février 2020 – 13h30 à 17h30

lundi 2 mars 2020 – 13h30 à 17h30

mardi 3 mars 2020 – 13h30 à 17h30

mercredi 4 mars 2020 – 13h30 à 17h30

jeudi 5 mars 2020 – 13h30 à 17h30

vendredi 6 mars 2020 – 13h30 à 17h30

lundi 9 mars 2020 – 13h30 à 17h30

mardi 10 mars 2020 – 13h30 à 17h30

mercredi 11 mars 2020 – 13h30 à 17h30

jeudi 12 mars 2020 – 13h30 à 17h30

vendredi 13 mars 2020 – 13h30 à 17h30

lundi 16 mars 2020 – 13h30 à 17h30

mardi 17 mars 2020 – 13h30 à 17h30

mercredi 18 mars 2020 – 13h30 à 17h30

jeudi 19 mars 2020 – 13h30 à 17h30

vendredi 20 mars 2020 – 13h30 à 17h30

lundi 23 mars 2020 – 13h30 à 17h30

mardi 24 mars 2020 – 13h30 à 17h30

mercredi 25 mars 2020 – 13h30 à 17h30

jeudi 26 mars 2020 – 13h30 à 17h30

vendredi 27 mars 2020 – 13h30 à 17h30

Détails Heure : 18:30 - 17:30 Catégories d’évènement: Iffendic, Ille-et-Vilaine Autres Lieu L'aparté, lieu d'art contemporain Adresse Lac de Trémelin, Iffendic Ville Iffendic lieuville L'aparté, lieu d'art contemporain Iffendic Departement Ille-et-Vilaine

L'aparté, lieu d'art contemporain Iffendic Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/iffendic/

Exposition Dorian Cohen, nous danserons un jour ensemble L’aparté, lieu d’art contemporain 2020-01-31 was last modified: by Exposition Dorian Cohen, nous danserons un jour ensemble L’aparté, lieu d’art contemporain L'aparté, lieu d'art contemporain 31 janvier 2020 18:30 iffendic lieu d'art contemporain Iffendic L’aparté

Iffendic Ille-et-Vilaine