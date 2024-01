Clément one man band Iffendic, samedi 24 février 2024.

Clément one man band Iffendic Ille-et-Vilaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 15:00:00

fin : 2024-02-24

Le 24 février à 15h, la médiathèque La Mosaïque des Mots accueille Clément one man band.

» Un vrai ‘One man band de récup’, grosse caisse poubelle, cigar box guitare, caisse claire en bois. Le tout bricolé dans un petit atelier. Un univers rustique et brut. Tiré des vieux blues tout juste émancipés. chantés par des anonymes toujours sur les routes, faisant la tournée des Jukes Joints. Quelques instruments, des tripes, du rythm et du blues. Tout est de bric et de broc mais ca fonctionne. »

Tout public. Sur réservation.

.

Iffendic 35750 Ille-et-Vilaine Bretagne bibliotheque@iffendic.com



L’événement Clément one man band Iffendic a été mis à jour le 2024-01-17 par OT – Lac de Trémelin