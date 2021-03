Glasgow Alliance Française Glasgow Glasgow, Lanarkshire IFCinéma à la carte ! Alliance Française Glasgow Glasgow Catégories d’évènement: Glasgow

Lanarkshire

IFCinéma à la carte ! Alliance Française Glasgow, 10 mars 2021-10 mars 2021, Glasgow. IFCinéma à la carte !

du mercredi 10 mars au mercredi 31 mars à Alliance Française Glasgow

Pour célébrer la Francophonie, « IFcinéma à la carte » vous offre l’accès gratuit à 4 films français et ce, du 10 Mars au 10 Avril !

Gratuit

Le rendez-vous cinéma français à noter dans vos agendas ! « IFCinéma à la carte » vous donne l’occasion unique de regarder depuis votre salon des films français en tout genre ! Alliance Française Glasgow 3 Park Circus, Glasgow G3 6AX, Royaume-Uni Glasgow Lanarkshire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-10T00:00:00 2021-03-10T23:59:00;2021-03-11T00:00:00 2021-03-11T23:59:00;2021-03-12T00:00:00 2021-03-12T23:59:00;2021-03-13T00:00:00 2021-03-13T23:59:00;2021-03-14T00:00:00 2021-03-14T23:59:00;2021-03-15T00:00:00 2021-03-15T23:59:00;2021-03-16T00:00:00 2021-03-16T23:59:00;2021-03-17T00:00:00 2021-03-17T23:59:00;2021-03-18T00:00:00 2021-03-18T23:59:00;2021-03-19T00:00:00 2021-03-19T23:59:00;2021-03-20T00:00:00 2021-03-20T23:59:00;2021-03-21T00:00:00 2021-03-21T23:59:00;2021-03-22T00:00:00 2021-03-22T23:59:00;2021-03-23T00:00:00 2021-03-23T23:59:00;2021-03-24T00:00:00 2021-03-24T23:59:00;2021-03-25T00:00:00 2021-03-25T23:59:00;2021-03-26T00:00:00 2021-03-26T23:59:00;2021-03-27T00:00:00 2021-03-27T23:59:00;2021-03-28T00:00:00 2021-03-28T23:59:00;2021-03-29T00:00:00 2021-03-29T23:59:00;2021-03-30T00:00:00 2021-03-30T23:59:00;2021-03-31T00:00:00 2021-03-31T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Glasgow, Lanarkshire Autres Lieu Alliance Française Glasgow Adresse 3 Park Circus, Glasgow G3 6AX, Royaume-Uni Ville Glasgow