Journée Portes Ouvertes : IFAS Montereau Fault Yonne IFAS CH SUD 77 Montereau-Fault-Yonne, samedi 6 avril 2024.

Journée Portes Ouvertes : IFAS Montereau Fault Yonne PRESENTATION DU METIER ET DE LA FORMATION Samedi 6 avril, 10h00 IFAS CH SUD 77 ENTREE LIBRE

PRESENTATION DE L’INSTITUT, DE LA FORMATION ET DU METIER

ECHANGES AVEC LES ELEVES ET VISITE DES LOCAUX

ATELIERS DE SIMULATION ET DE TRAVAUX PRATIQUES

ACCUEIL ADMINISTRATIF POUR LES MODALITES DE FINANCEMENT

IFAS CH SUD 77 8 BD CRETTE PREIGNARD 77130 MONTEREAU FAULT YONNE Montereau-Fault-Yonne 77130 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « ifis@ch-sud77.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01.64.31.65.31 »}]