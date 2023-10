Cet évènement est passé Exposition « Les Attributs du féminin » if Atelier-Galerie au Grenier à Sel Chatillon-coligny Catégorie d’Évènement: Chatillon-coligny Exposition « Les Attributs du féminin » if Atelier-Galerie au Grenier à Sel Chatillon-coligny, 15 septembre 2023, Chatillon-coligny. Exposition « Les Attributs du féminin » 15 septembre – 15 octobre if Atelier-Galerie au Grenier à Sel Voir https://www.isabellefrank.fr/if Exposition « Les Attributs du féminin ». Exposition collective. Dimanche 8 octobre à 16h : « Liberté conformité : l’étau sur les femmes » par Léna Gesnys, diplômée en psycho-socio. Retour d’expérience de son stage sur la prévention et la gestion de la violence faite aux femmes.

Exposition prolongée jusqu’au week-end des portes ouvertes le 14 et 15 octobre.

Décrochage festif le dimanche 15 à 16h. if Atelier-Galerie au Grenier à Sel 6 Rue Cullion, Chatillon-coligny Chatillon-coligny [{« type »: « link », « value »: « https://www.isabellefrank.fr/if »}, {« type »: « email », « value »: « if.ateliergalerie@gmail.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T11:00:00+02:00 – 2023-09-15T13:00:00+02:00

2023-10-15T15:00:00+02:00 – 2023-10-15T19:00:00+02:00 FMACEN045V508M7S If Grenier à Sel Détails Catégorie d’Évènement: Chatillon-coligny Autres Lieu if Atelier-Galerie au Grenier à Sel Adresse 6 Rue Cullion, Chatillon-coligny Ville Chatillon-coligny Lieu Ville if Atelier-Galerie au Grenier à Sel Chatillon-coligny latitude longitude 47.821953;2.84713

if Atelier-Galerie au Grenier à Sel Chatillon-coligny https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chatillon-coligny/