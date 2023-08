Exposition « Anthro-poules » de Rémy Comment if Atelier-Galerie au Grenier à Sel Chatillon-coligny, 25 août 2023, Chatillon-coligny.

Exposition « Anthro-poules » de Rémy Comment 25 août – 10 septembre if Atelier-Galerie au Grenier à Sel Voir https://www.isabellefrank.fr/if

EXPOSITION ANTHRO-POULES – RÉMY COMMENT – PHOTOGRAPHE

13 PORTRAITS DE POULES en grand format dans les rues de Châtillon

31 PORTRAITS en tirage papier encadrés à la Galerie du Grenier à Sel

….Casting parmi les 27 milliards de poules existantes sur la planète

L’association Grenier à Sel organise cette double exposition conjointement avec la Mairie de Châtillon dans le cadre du Comice Agricole.

Remy Comment, photographe, s’interesse à l’inaperçu, aux choses ordinaires et banales.

Cette série de portraits élaborée sur 2 années de travail se concentre sur l’échange de regards entre l’Homme contemporain et la Gallinea Domesticus.

Venez vendredi 25 août à 18h pour échanger avec l’artiste venu spécialement du Lot et Garonne

if Atelier-Galerie au Grenier à Sel 6 Rue Cullion, Chatillon-coligny Chatillon-coligny

