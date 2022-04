IET – Institut d’Etudes Thérésiennes Lisieux Lisieux Catégories d’évènement: Calvados

L'Institut d'Etudes Thérésiennes des Carmes de Lisieux organise un cycle de cours sur trois années pour approfondir la vie et le message de Thérèse de Lisieux. Chaque session est centrée sur l'un des trois grands manuscrits qui forment l'Histoire d'une âme. Certaines années supplémentaires proposent de travailler les lettres et autres écrits de sainte Thérèse.

reservation@therese-de-lisieux.com +33 2 31 48 55 10 https://www.therese-de-lisieux.catholique.fr/evenement/iet-institut-detudes-theresiennes/

