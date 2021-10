Paris Salle Gaveau île de France, Paris IENISSEI RAMIC ET NIKITA RAMIC, piano – MAXIME RAMIC, violon Salle Gaveau Paris Catégories d’évènement: île de France

Le jeudi 4 novembre 2021

de 20h30 à 22h30

payant

Concert exceptionnel à la Salle Gaveau Trois frères charismatiques au talent hors du commun, Ienissei, Nikita et Maxime Ramic se partagent la scène avec un programme chaleureux et moderne pour transporter le public vers des sommets de poésie. Ces trois artistes ont débuté l'étude du piano et du violon à l'oreille et se distinguent dans le monde musical par leur élégance et leur virtuosité. Bercés aux sons du cymbalum et des trompettes tsiganes, ces fulgurants musiciens ont trouvé leur propre voie dans la plus pure tradition musicale russe. Ils interprètent chacun un programme en solo, tout en formant un trio étincelant. Les nouveaux albums de Ienissei et Nikita Ramic, MASQUERADE et MOMENTS sont parus chez Angara Mic / InOuïe Distribution.

45 rue La Boétie Paris 75008

2021-11-04T20:30:00+01:00_2021-11-04T22:30:00+01:00

