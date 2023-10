Exposition – Un lieu, des oeuvres IEM La Forêt Saint-André-de-Messei, 15 novembre 2023, Saint-André-de-Messei.

Saint-André-de-Messei,Orne

Créée en 1986, la collection du FDAC propose un panorama de la création contemporaine, riche aujourd’hui de plus de 800 oeuvres acquises auprès de 150atistes confirmés ou en devenir. Peintures, dessins, gravures, collages, photographies, sculptures, céramiques, pâtes de verre.

L’exposition se déroulera du 15 novembre au 21 décembre 2023.

Visite libre le lundi, mercredi, jeudi de 14h à 16h et le mardi de 10h à 12h..

Vendredi 2023-11-15 fin : 2023-12-21 . .

IEM La Forêt La Huchepie

Saint-André-de-Messei 61440 Orne Normandie



Created in 1986, the FDAC collection offers a panorama of contemporary art, with over 800 works acquired from 150 established and up-and-coming artists. Paintings, drawings, engravings, collages, photographs, sculptures, ceramics and glass pastes.

The exhibition runs from November 15 to December 21, 2023.

Open Mondays, Wednesdays and Thursdays from 2 pm to 4 pm and Tuesdays from 10 am to 12 pm.

Creada en 1986, la colección de la FDAC ofrece un panorama del arte contemporáneo, con más de 800 obras adquiridas a 150 artistas consagrados y emergentes. Pinturas, dibujos, grabados, collages, fotografías, esculturas, cerámica y vidrio.

La exposición estará abierta del 15 de noviembre al 21 de diciembre de 2023.

Abierta al público los lunes, miércoles y jueves de 14:00 a 16:00 y los martes de 10:00 a 12:00.

Die 1986 gegründete Sammlung des FDAC bietet einen Überblick über das zeitgenössische Kunstschaffen und umfasst heute mehr als 800 Werke, die von 150 etablierten oder aufstrebenden Künstlern erworben wurden. Gemälde, Zeichnungen, Drucke, Collagen, Fotografien, Skulpturen, Keramiken, Glasmassen.

Die Ausstellung findet vom 15. November bis zum 21. Dezember 2023 statt.

Freie Besichtigung montags, mittwochs, donnerstags von 14:00 bis 16:00 Uhr und dienstags von 10:00 bis 12:00 Uhr.

Mise à jour le 2023-10-27 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité