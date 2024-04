Idylle : Conservatoire x Trempo Pannonica Nantes, mercredi 12 juin 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-06-12 19:30 – 23:00

Gratuit : oui

Les étudiants et étudiantes du Conservatoire de Nantes et les musiciens et musiciennes qui prennent des cours à Trempo se partagent la scène du Pannonica. Au programme : reprises et compositions originales. En partenariat avec le Conservatoire de Nantes.

Pannonica Hauts Pavés – Saint Félix Nantes 44000

