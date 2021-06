Massy Opéra de Massy Essonne, Massy IDOMENEO, RE DI CRETA Opéra de Massy Massy Catégories d’évènement: Essonne

du vendredi 11 mars 2022 au dimanche 13 mars 2022 à Opéra de Massy

Pris dans une violente tempête au cours de son retour de Troie, Idoménée, roi de Crète, jure, s’il y survit, de sacrifier à Neptune la première personne qu’il rencontrera sur le rivage. Et ce n’est autre que son fils, Idamante, qui vient accueillir Idoménée tandis qu’il débarque dans sa patrie. Idoménée tente de soustraire Idamante au supplice, contrariant ainsi Neptune qui envoie un monstre marin dévaster la Crète. Le Roi est contraint de sacrifier son fils. Illia, arrête la main d’Idoménée : amoureuse d’Idamante, elle est prête à sacrifier sa vie pour celle de l’homme qu’elle aime.

Tarifs: de 48€ à 91€

Créé en 1781, Idomeneo est un opéra vibrant de passions contraires serties par Mozart dans des airs saisissants de beauté. Opéra de Massy 1 Place de France, 91300 Massy, France Massy Essonne

2022-03-11T20:00:00 2022-03-11T23:30:00;2022-03-13T16:00:00 2022-03-13T19:30:00

