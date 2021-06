I’DOLLS DISCO 80 Port de Carry le Rouet, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Carry-le-Rouet.

I’DOLLS DISCO 80

Port de Carry le Rouet, le samedi 3 juillet à 21:30

I-dolls Disco/80 est show festif et entraînant. vous revivrez avec nous l’époque inoubliable des années 70, pattes d’eph et paillettes, Funk et Disco….mais aussi les couleurs et sonorités des années 80 sur les tubes Français et internationaux les plus incontournables. [https://youtu.be/g9SOYb9cVmk](https://youtu.be/g9SOYb9cVmk)

Gratuit sur réservation

Port de Carry le Rouet 13620 Carry-le-Rouet Carry-le-Rouet Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T21:30:00 2021-07-03T23:30:00