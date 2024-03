Idle Fingers La Terrière La Tranche-sur-Mer, vendredi 21 juin 2024.

Idle Fingers Fête de la musique 2024 Vendredi 21 juin, 18h30 La Terrière Gratuit

Le trio qui détourne et retourne du vintage au moderne avec une énergie débordante. Des artistes complets qui n’hésitent pas à se jouer des codes pour délivrer leur vision décomplexée des titres que vous vous surprendrez à (re)fredonner après leurs concerts.

Difficile d’imaginer que leur configuration acoustique, pourtant simple, puisse délivrer un son aussi puissant et singulier. Bien plus que des reprises, il s’agit là d’un show acoustique électrisant qui a déjà séduit des milliers de personnes au cours de plus de 700 concerts en France et à l’étranger.

La Terrière 85360 La Tranche-sur-Mer

