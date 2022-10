Idiota Palais de la Porte Dorée Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Idiota Palais de la Porte Dorée, 26 octobre 2022, Paris. Du mercredi 26 octobre 2022 au samedi 29 octobre 2022 :

samedi

de 19h00 à 20h15

vendredi

de 21h00 à 22h15

vendredi

de 18h00 à 19h15

jeudi

de 21h00 à 22h15

jeudi

de 18h00 à 19h15

mercredi

de 19h00 à 20h15

. payant Tarif unique : 18€

Idiota, c’est d’abord une boîte : à la fois magique, fascinante, inquiétante, conçue et habitée par la chorégraphe cap verdienne Marlene Monteiro Freitas qui s’inspire du mythe de Pandore. En coréalisation avec le Festival d’Automne à Paris, dans le cadre du Portrait Marlene Monteiro Freitas Artiste protéiforme à l’imagination débordante, Marlene Monteiro Freitas développe au fil de ses créations un univers singulier teinté d’étrangeté, auquel l’édition 2022 du Festival d’automne fait honneur à travers la présentation de plusieurs de ses spectacles. Dans le Forum du Palais, elle présente sa dernière création, qui a pour origine une commande du Centre National des Arts de Mindelo (Cap Vert) l’invitant à dialoguer avec l’œuvre du peintre et sculpteur cap-verdien Alex Da Silva, disparu en 2019. Puis, l’imagination de la chorégraphe a pris le relai. Pour ce solo, Idiota, interprétée par Marlene Monteiro Freitas elle-même, pénètre dans la boîte de Pandore à la recherche d’espérance. Après s’être introduite au cœur de la boîte, les sens et l’orientation d’Idiota se trouvent complètement bouleversés, transformant les fenêtres en miroirs et la porte en autoportrait. Elle doit alors affronter les épreuves imposées par ses propres perceptions pour pouvoir sortir de la boîte. Ce solo sur le mythe de Pandore, première femme humaine dans la mythologie grecque et porteuse de tous les maux, dévoile sous nos yeux des possibilités infinies. Palais de la Porte Dorée 293 av. Daumesnil 75012 Paris Contact : https://www.palais-portedoree.fr/programmation/danse/idiota?utm_source=Site+QFAP&utm_medium=RefSiteQFAP&utm_campaign=SiteidiotaQFAP&utm_id=R%C3%A9f%C3%A9rencement+-+idiota+-+QFAP 0153595860 publics@palais-portedoree.fr https://palaisportedoree.tickeasy.com/fr-FR/produits?famille=2221663501760402375&utm_source=Site+QFAP&utm_medium=RefSiteQFAP&utm_campaign=BilletidiotaQFAP&utm_id=R%C3%A9f%C3%A9rencement+-+idiota+-+QFAP

